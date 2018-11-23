ИА «Ореанда-Новости». Рассказываем о концертах в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, которые стартуют с 1 декабря. Soirées d'orgue sur Kovensky или «Органные вечера на Ковенском» будут проходить по субботам в 19:30, по воскресеньям в 16:00. Адрес: Ковенский переулок 7, станция метро Площадь восстания.





1 декабря 2018, суббота, 19:30

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Музыка на Адвент

Бах, Ледруа, Фрибергер

«Музыка на Адвент» – очередная программа-сюрприз петербургского органиста Михаила Мищенко. Адвент – удивительное время ожидания Чуда, подготовка к светлому празднику Рождества в христианской западной традиции. Размышления о Христе самых разных композиторов, сочинения большинства которых прозвучат в Петербурге впервые, – дверь в удивительный предрождественский мир, открывающаяся при помощи музыкального ключа. В многообразие стилей, жанров, стран и эпох вас поведет удивительный дуэт органа и фагота. Михаил Мищенко и Константин Яковлев исполнят сочинения Баха, Фрибергера, Гадша, Ледруа.

Ну, и конечно, как неизменное украшение любого органного концерта, прозвучит опус Баха. Музыка на Адвент – концерт-сюрприз.

Исполнители:

Михаил Мищенко, орган

Константин Яковлев, фагот, барочный гобой

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

2 декабря 2018, воскресенье 16:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Диалог гениев: Бах и Моцарт

Бах и Моцарт – композиторы, представляющие разные школы и эпохи, но, тем не менее, постоянно находящиеся в первой строке рейтинга классической музыки. Гений немецкого барокко и гений венской классики соседствуют в программе органистки Ольги Котляровой «Диалог гениев». Орган — константа баховского творчества. Для любимого инструмента лейпцигский кантор писал в течение всей своей жизни. В концерте будут представлены диаметрально противоположные опусы композитора – от камерных хоральных прелюдий до монументальной Пассакалии. Изысканная фантазия для механического органа и две камерные пьесы Моцарта представят публике еще одну грань творчества австрийского гения, практически не писавшего для Короля инструментов. Свершится невозможное – два гения встретятся на просторах бескрайней планеты ОРГАН.

Исполнитель:

Ольга Котлярова

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





8 декабря 2018, суббота, 19:30

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Фантазия для хора и органа

Бах, Вьерн, Гречанинов

Лауреат международных конкурсов Детский хор «Легенда» под руководством Елены Светозаровой, поющий отнюдь не по-детски, и один из самых востребованных органистов современности Даниэль Зарецкий представят интереснейшую и неординарную программу. Концерт порадует редко исполняемым сочинением – прозвучит Месса для двухголосного женского или детского хора и органа ор 165 Александра Гречанинова, написанная в 1939 году. Кроме того, будут представлены сочинения из золотого фонда хорового репертуара, среди которых опусы Чеснокова, Балакирева, Калинникова, Моцарта и др. И, конечно, редкий органный концерт не обходится без музыки Баха и мастеров французского симфонического органа.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов хор «Легенда»

Художественный руководитель и дирижер Елена Светозарова

Концертмейстер Татьяна Гарифуллина

Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий, орган

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





9 декабря 2018, воскресенье 16:00

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

И снова Барокко.

Голос и орган. Академия молодых певцов Мариинского театра

Бах, Гендель, Глюк

«И снова Барокко» – второй концерт нового цикла, представляющего солистов Академии молодых певцов Мариинского театра. В центре внимания – его величество БАРОККО, неповторимый музыкальный язык которого с каждым годом притягивает все большее внимание музыкантов и публики. В программе концерта – вокальные шедевры Баха, Глюка, Генделя, Перголези, и, конечно же, сольное звучание Короля инструментов, представленное Бахом и Брунсом. Солисты Академии молодых певцов Евгения Капитонова и Елена Живулина, петербургская органистка Лилия Печенкина при участии Анны Шаброновой, флейта и Алины Деликамовой, виолончель, в яркой и незабываемой программе «И снова Барокко»

Исполнители:

Елена Живулина, сопрано

Евгения Капитонова, сопрано

Лилия Печенкина, орган

Анна Шабронова, флейта

Алина Деликамова, виолончель

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









15 декабря 2018, суббота, 19:30

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Игры со звуком: орган+баян

Бах, Корелли, Боза





Удивительное сочетание инструментов поразит публику в концерте «Игры со звуком». Талантливые, молодые и дерзкие музыканты, органистка Ирина Розанова и баянист Владимир Розанов объединят возможности двух схожих по звучанию, но различных по параметрам и возможностям инструментов – баяна и органа. По-новому зазвучат классические хиты, среди которых бессмертная Фолия Корелли, знаменитая Ария Баха из Сюиты ре мажор и …публику ждут многочисленные сюрпризы, в том числе звучание в этом невероятном ансамбле баяна, как ведущего голоса! Орган также прозвучит в сольном варианте, представив золотые страницы репертуара Короля инструментов.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Владимир Розанов, баян

Ирина Розанова, орган





Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





16 декабря 2018, воскресенье, 16 часов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Музыка Сфер и Музыка Гор. Орган и дудук

Бах, Шуберт, Одоевский, Римский-Корсаков, Комитас, Бородин, Свиридов, Дворжак, армянские и русские народные мелодии

Невероятное сочетание органа с армянским национальным инструментом дудуком в программе «Музыка сфер и музыка гор». Дудук - инструмент с непостоянным строем, часто использующий вибрато, и от того звучащий так нежно и близко к человеческому голосу. Орган, наоборот, воплощение постоянства и монументальности. Сочетание этих двух тембров рождает неповторимое звучание, окрашенное самым неожиданным спектром красок. Петербургский органист Егор Колесов и Хосров Манукян поразят публику неожиданным прочтением хорошо знакомых сочинений и редко звучащей музыкой. Органные сочинения русских и зарубежных композиторов, транскрипции различных сочинений для органа, романсы, русские и армянские народные песни в переложении для дудука и органа – яркие, смелые, нестандартные решения дуэта талантливых молодых музыкантов.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов Хосров Манукян и Егор Колесов

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

22 декабря 2018, суббота, 19:30

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органно-вокальный концерт

Под знаком солнца. Музыка Италии и Испании

Фейерверк звуков и красок, осязаемость жаркого средиземноморского солнца в эксклюзивной программе Елизаветы Рулевой и Инны Барышниковой-Гудиной «Под знаком солнца». Музыка двух стран – Италии и Испании разных эпох и стилей. Баховская транскрипция струнного концерта Вивальди, мастерски воплощенная для органа и завораживающая Фолия Хуана Кабанильеса, одного из крупнейших органистов добаховской эпохи, выдающегося мастера композиции и главы испанской органной школы XVII века. Испанская тема продолжена в Астурии из Испанской сюиты Исаака Альбениса в абсолютно неожиданной версии для органной педали, а также в органной транскрипции увертюры к Кармен Жоржа Бизе. Голос и орган в ансамбле погрузят в изысканность звукописи Скарлатти, виртуозное вокальное письмо Россини, неиссякаемую страсть Бизе и Де Фальи. Непередаваемая энергетика Италии и Испании согреет сердца публики в декабрьский петербургский вечер!





Исполнители:

Инна Барышникова-Гудина, меццо-сопрано

Елизавета Рулева, орган

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









23 декабря 2018, воскресенье, 16 часов

Цикл концертов

Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

В ожидании Рождества

Один день до католического Сочельника… Ожидание чудес. Преддверие атмосферы долгожданного зимнего праздника, шаг в волшебство и мистическая аура грядущего Рождества – все это ждет вас на концерте молодой талантливой органистки Марии Гаврилюк «В ожидании Рождества». Хоралы Баха и органная Соната си бемоль мажор Мендельсона, самый известный публике опус Франка – Прелюдия, хорал и вариации. Ave maris stella Дюпре – прославление Девы Марии и музыка на века – Oblivion Пьяццоллы в органной версии. Настоящая находка концерта – Музыкальная шутка на тему Jingle Bells Джеймса Пьерпона, священника, создавшего самую «рождественскую» песню Jingle Bells, которую вот уже более ста лет распевает весь мир. Гвоздь программы – Попурри на рождественские темы американца Джона Уильямса – один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. В ожидании Рождества – подарок в чудесное предпраздничное время.





Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Мария Гаврилюк, орган

Калининград











