03.12.2019, 13:07
C 6 по 8 декабря 2019 в Санкт-Петербургской государственной консерватории пройдёт II Молодежный конкурс контрабасистов
ИА "Ореанда-Новости". C 6 по 8 декабря 2019 в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова пройдёт II Молодежный конкурс контрабасистов имени Сергея Кусевицкого. Состязание молодых виртуозов стартует 7 декабря в 15 часов в Концертном зале консерватории.
Учредители проекта – Санкт-Петербургская консерватория и Академия контрабаса имени С. А. Кусевицкого. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Творческая база конкурса – Санкт-Петербургская консерватория, первое высшее музыкально-образовательное учреждение России.
Конкурс проводится в два тура. Заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей пройдёт 8 декабря 2019 в 15 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории. Наряду с конкурсными прослушиваниями программа мероприятия включает мастер-классы выдающихся исполнителей-контрабасистов, открытые лекции, концерты.
Учредители проекта – Санкт-Петербургская консерватория и Академия контрабаса имени С. А. Кусевицкого. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Творческая база конкурса – Санкт-Петербургская консерватория, первое высшее музыкально-образовательное учреждение России.
Конкурс проводится в два тура. Заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей пройдёт 8 декабря 2019 в 15 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории. Наряду с конкурсными прослушиваниями программа мероприятия включает мастер-классы выдающихся исполнителей-контрабасистов, открытые лекции, концерты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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