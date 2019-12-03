Состязание молодых виртуозов стартует 7 декабря в 15 часов в Концертном зале консерватории.Учредители проекта – Санкт-Петербургская консерватория и Академия контрабаса имени С. А. Кусевицкого. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Творческая база конкурса – Санкт-Петербургская консерватория, первое высшее музыкально-образовательное учреждение России.Конкурс проводится в два тура. Заключительный гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей пройдёт 8 декабря 2019 в 15 часов в Концертном зале Санкт-Петербургской консерватории.