ИА «Ореанда-Новости». 10 июля Роспотребнадзор дал официальное разрешение открыть несколько пляжей в Геленджике для купания туристов. Запрет сняли с территории пляжей от улицы Грибоедова до отеля Кемпински, а также ЗАО ЛОК «Солнечная» и пансионата «Кавказ».

Как стало известно, сотрудники Роспотребнадзора огласили такое решение только после того, как проанализировав пробы морских вод, дважды подряд были получены результаты, соответствующие норме. По словам самой организации, они продолжают наблюдение за состоянием Геленджикской бухты. Ведомство обещало дать официальную информацию о полном снятии запрета на купание для отдыхающих в обязательном порядке.

Напомним, что запрет на купание в Геленджике был объявлен после аварии на канализационно-насосной станции. Изначально говорилось, что ограничение вводится из-за резкого понижения температуры воды. Море прогрелось только до +15 градусов, что является аномально низкой температурой для летнего купального сезона.

Но, по словам очевидцев, уже утром 6 июля отдыхающие почувствовали неприятный запах, исходивший от воды, о чем была незамедлительно уведомлена администрация района. В море рядом с пляжами Геленджика произошел выброс нечистот из канализации, который продолжался около часа. Работники специальных служб устранили последствия, перекрыв канализацию в месте аварии. В ходе расследования было выяснено, что причиной послужило происшествие на канализационно-насосной станции Геленджика.

Роспотребнадзор в экстренном порядке запретил купание на пляжах, пока водные показатели не придут в норму. На данный момент запрет снят лишь частично.

Управление гражданской обороны и защиты населения в Анапе не раз призывало отдыхающих соблюдать режим ограничения купания и выбирать места в пригороде, где последствия аварии не так заметны. В особенности делался акцент на купание пожилых людей и детей, для которых низкая температура воды и загрязнение водоемов могут принести серьезный вред здоровью.

Но, как сообщается, люди не раз нарушали запрет на купание в Геленджикской бухте. В социальных сетях велось активное обсуждение предполагаемого дня открытия пляжей для отдыхающих. Спасатели всеми силами ограничивали доступ к воде для местных жителей и приезжих. И только сегодня, 11 июля, они перестали вытаскивать людей из воды в местах, разрешенных Роспотребнадзором для купания.