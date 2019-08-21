ИА «Ореанда-Новости». Разногласия компаний Disney и Sony Pictures по условиям финансирования привели к тому, что. Президент Marvel Studios Кевин Файги. Об этом сообщает портал Deadline.

По данным издания, Disney требует, чтобы будущие фильмы о Человеке-пауке были с финансированием 50/50 между студиями, однако Sony не согласна с этими условиями и не хочет делиться своей частью франшизы. Компания настаивает на сохранении прежних соглашений, когда Sony занимается финансированием отдельных фильмов, а Marvel получает часть прибыли.

Разногласия компаний начались после того, как последний фильм, который продюсировал Файги, побил рекорд по прибыли. «Человек-паук: вдали от дома» стал самой кассовой картиной за все время для Sony Pictures.

Кинокомпания Marvel также анонсировала накануне несколько премьер, которые станут частью новой четвёртой фазы в киновселенной. Об этом написало издание The Hollywood Reporter. Первым фильмом нового этапа киновселенной станет картина «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Роль персонажа комиксов по имени Красный Страж исполнил актёр Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела». Режиссёром картины выступила Кейт Шортхенд. Премьера фильма назначена на 1 мая 2020 года.

Следующим проектом, который увидят зрители, станет фильм «Вечные». Лента выйдет в прокат 6 ноября 2020 года. Роли в ней исполнят Ричард Мэдден, сыгравший Робба Старка в сериале «Игра престолов», Анджелина Джоли, Сальма Хайек, а также Кумейл Нанджиани.

Затем 12 февраля 2021 года выйдет картина про мастера восточных боевых искусств «Шанг-Чи: Легенда десяти колец». Главную роль сыграет актёр Симу Лю, роль его противника Мандарина исполнит Тони Люн Чу Вай.

7 мая 2021 года мир увидит ленту «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Фильм станет первым в жанре «хоррор» в киновселенной Marvel. Картину срежиссировал Скотт Дерриксон, работавший над первой частью дилогии.