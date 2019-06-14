По информации, предоставленной пресс-службой Министерства культуры Челябинской области, всего запланировано четыре прямые трансляции.Трансляции этого крупного музыкального состязания пройдут в здании института искусств на улице Плеханова, 41. Здесь можно насладиться выступлениями конкурсантов из таких городов как Москва и Санкт-Петербург. Вход в здание института бесплатный. Видеоряд мероприятия организаторы дополнили выставкой, рассказывающей об истории и развитии этого международного конкурса. Выставка расположена в фойе института.Так в первый день конкурса ценителей музыки ждут с 15:00 до 18:40, во второй и третий день - с 14:00 до 18:40, в заключительный день трансляции конкурса - с 14:00 до 18:20.Организаторы прямых трансляций международного конкурса имени П.И. Чайковского уверены, что их усилия не напрасны - многие челябинские музыканты и просто жители города захотят посмотреть на ход конкурса в прямом эфире.Напомним, что в разные годы лауреатами международного конкурса имени П.И. Чайковского становились такие музыканты как Ван Клиберн, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Люка Дебарг, Александр Рамм. Известный российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев сравнил однажды это музыкальное состязание с Олимпийскими играми, подчеркнув значимость и важность проводимого мероприятия.