14.06.2019, 21:00
Челябинцы увидят конкурс Чайковского онлайн
ИА "Ореанда-Новости" Международный конкурс имени П.И. Чайковского в режиме онлайн жители Челябинска смогут увидеть на следующей неделе. По информации, предоставленной пресс-службой Министерства культуры Челябинской области, всего запланировано четыре прямые трансляции.
Инициаторами идеи и организаторами мероприятия выступили Челябинская государственная филармония и Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского. Трансляции этого крупного музыкального состязания пройдут в здании института искусств на улице Плеханова, 41. Здесь можно насладиться выступлениями конкурсантов из таких городов как Москва и Санкт-Петербург. Вход в здание института бесплатный. Видеоряд мероприятия организаторы дополнили выставкой, рассказывающей об истории и развитии этого международного конкурса. Выставка расположена в фойе института.
Трансляции пройдут с 19 по 22 июня. Так в первый день конкурса ценителей музыки ждут с 15:00 до 18:40, во второй и третий день - с 14:00 до 18:40, в заключительный день трансляции конкурса - с 14:00 до 18:20.
Организаторы прямых трансляций международного конкурса имени П.И. Чайковского уверены, что их усилия не напрасны - многие челябинские музыканты и просто жители города захотят посмотреть на ход конкурса в прямом эфире.
Напомним, что в разные годы лауреатами международного конкурса имени П.И. Чайковского становились такие музыканты как Ван Клиберн, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Люка Дебарг, Александр Рамм. Известный российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев сравнил однажды это музыкальное состязание с Олимпийскими играми, подчеркнув значимость и важность проводимого мероприятия.
Инициаторами идеи и организаторами мероприятия выступили Челябинская государственная филармония и Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайковского. Трансляции этого крупного музыкального состязания пройдут в здании института искусств на улице Плеханова, 41. Здесь можно насладиться выступлениями конкурсантов из таких городов как Москва и Санкт-Петербург. Вход в здание института бесплатный. Видеоряд мероприятия организаторы дополнили выставкой, рассказывающей об истории и развитии этого международного конкурса. Выставка расположена в фойе института.
Трансляции пройдут с 19 по 22 июня. Так в первый день конкурса ценителей музыки ждут с 15:00 до 18:40, во второй и третий день - с 14:00 до 18:40, в заключительный день трансляции конкурса - с 14:00 до 18:20.
Организаторы прямых трансляций международного конкурса имени П.И. Чайковского уверены, что их усилия не напрасны - многие челябинские музыканты и просто жители города захотят посмотреть на ход конкурса в прямом эфире.
Напомним, что в разные годы лауреатами международного конкурса имени П.И. Чайковского становились такие музыканты как Ван Клиберн, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Люка Дебарг, Александр Рамм. Известный российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев сравнил однажды это музыкальное состязание с Олимпийскими играми, подчеркнув значимость и важность проводимого мероприятия.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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