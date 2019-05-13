ИА «Ореанда-Новости». Фестиваль-чемпионат Punkin Chunkin - это давняя традиция в южных штатах Америки, начавшаяся в прошлом столетии в Делавэре. Так местные фермеры решили избавляться от тыкв, которые залежались после Хэллоуина. С течением времени соревнования в дальности по метанию этого овоща стали вскоре общенациональной забавой с применением различных катапульт, которая переместилась с небольшого клочка земли в Льюисе на большие поля в графстве Сассекс.

В этом году организаторы возобновляют давние традиции Punkin Chunkin и придают ему международный статус. На предстоящем чемпионате для запуска тыкв отведут под 600 акров пространства, так как особо рьяные участники конструируют катапульты, которые запускают тыкву на целую милю. Так, предполагаемым местом международного фестиваля может стать прибрежный Оушен Сити, штат Мэриленд. Тыквы участники чемпионата будут выпускать прямо в Атлантический океан.

«Мы должны удостовериться, что это будет одобрено Береговой охраной, потому что эта область является частью канала, который ведёт к Оушен-Сити», - сообщил мэр города. По мнению организаторов, океан может быть вполне приемлемой зоной обстрела, поскольку тыквы не представляют опасности для окружающей среды. Измерять расстояние полёта овоща над водой планируют с помощью GPS или лазеров. Но на данный момент все ожидают окончательного решения местной береговой охраны.