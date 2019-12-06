Шоу-программа, посвященная Международному Дню танго, включает в себя разнообразные версии самого страстного танца в мире. С оригинальными интерпретациями этого танца зрителей познакомят чемпионы мира-2019 в категории Tango de Pista (салонное танго) Максим Герасимов и Агустина Пьяджо, а также чемпионы мира-2019 в категории Tango Escenario (сценическое танго) Фернандо Родригес и Эстефания Гомес.За музыкальную составляющую концертов отвечает российский танго-оркестр Solo Tango Orquesta – коллектив, за невероятно короткое время стремительно взлетевший на вершину мирового танго-Олимпа и признанный одним из лучших интерпретаторов танго в мире. Оркестр стал победителем XXXV Международного конкурса-фестиваля в Кастельфидардо (Италия) в категории «Музыка Пьяццоллы», XXXVIII Международного конкурса в Клингентале (Германия), а также лауреатом Международного конкурса Libertango (Барнаул) и обладателем специальной премии Фонда имени П.И. Чайковского (Москва).Официальный оркестр крупных международных танго-фестивалей, Solo Tango Orquesta стал и первым европейским танго-оркестром, покорившим родину танго Буэнос-Айрес. Публика старейших милонг Буэнос-Айреса La Baldosa, Salon Canning, La Viruta аплодировала музыкантам стоя! Затем последовало приглашение на крупнейший фестиваль танго Misterio Tango Festival (2013, 2015), номинации на самую престижную премию Premios Tango (Аргентина, 2018 и 2019) – и каждый раз Буэнос-Айрес был покорен высочайшим исполнительским мастерством и мощной энергетикой артистов.



10 и 11 декабря 2019, Театральный зал, 19:00



«К Международному Дню танго»

Абонемент «Solo Tango Orquesta представляет…»

Solo Tango Orquesta

Чемпионы мира-2019 в категории Tango de Pista (салонное танго)

Максим ГЕРАСИМОВ и Агустина ПЬЯДЖО (Аргентина – Россия)

Чемпионы мира-2019 в категории Tango Escenario (сценическое танго)

Фернандо РОДРИГЕС и Эстефания ГОМЕС (Аргентина)