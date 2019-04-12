ИА «Ореанда-Новости». Лауреат престижных конкурсов в Европе и США, победитель телевизионного конкурса «Щелкунчик», скрипач Даниэль Лозакович исполнит Скрипичный концерт Чайковского в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 30 апреля.

Скрипач Даниэль Лозакович стал известен российской публике после победы на телевизионном конкурсе «Щелкунчик» в Москве. В 2016 году он одержал уверенную победу на I Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова в Уфе и вскоре подписал эксклюзивный контракт с крупнейшим мировым лейблом Deutsche Grammophon. Знаменитый профессор Борис Кушнир, член жюри конкурса, сказал о Лозаковиче: «Я выбрал его, потому что мне очень понравился его звук. Я слышал звук неповторимой красоты».

На концерте в Доме музыки 18-летний виртуоз, выступающий с самыми известными оркестрами и дирижёрами мира, исполнит Скрипичный концерт Чайковского в сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. Блестящая международная карьера музыканта сложилась во многом благодаря поддержке Владимира Спивакова, который распознал в юном скрипаче огромный талант и принял в число стипендиатов своего фонда. Именно с оркестром Владимира Спивакова – «Виртуозами Москвы» – 9-летний Даниэль дебютировал на большой сцене.

Во втором отделении апрельского концерта прозвучат «Симфонические танцы» Рахманинова: с этой музыкой маэстро и оркестр покорили российскую и зарубежную аудиторию. «Поистине феноменально!» – так охарактеризовал исполнение «Симфонических танцев» осенью 2018 года в мюнхенском Геркулес-зале критик Sueddeutsche Zeitung. «Симфонические танцы» Рахманинова – сочинение, которое занимает особое место в репертуаре Владимира Спивакова. «Рахманинов – одна из моих икон, – говорит маэстро. – Это целая планета. И там так много полезных ископаемых, которые ещё предстоит открыть людям». «Симфонические танцы» Спиваков считает «духовным завещанием» автора.





30 апреля 2019, Светлановский зал, 19:00

В. Спиваков и НФОР. Чайковский и Рахманинов

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижёр – Владимир Спиваков

Солист – Даниэль ЛОЗАКОВИЧ, скрипка (Швеция)

Дирижёр – Владимир СПИВАКОВ

В программе:

Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, соч. 35

Рахманинов. «Симфонические танцы», соч. 45