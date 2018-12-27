ИА «Ореанда-Новости». В преддверии Нового года Роспотребнадзор предупреждает россиян о необходимости заключения официального договора с приглашёнными аниматорами, чтобы не испортить себе праздник. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РИА «Новости».

Родители перед Новым годом нередко задумываются о том, чтобы пригласить в дом «настоящих» Деда Мороза и Снегурочку или персонажей мультфильмов и порадовать детей. Роспотребнадзор рекомендует гражданам заключить с аниматорами договор и непременно ознакомиться с его положениями.

Контракт с агентством или частным предпринимателем, напоминает ведомство, должен заключаться в письменной форме. Прежде чем его подписать, нужно ознакомиться с содержанием, обратить внимание на сроки исполнения и стоимость услуг, с пунктами, в которых говорится об ответственности сторон, если договорные обязательства не будут исполнены. Один из двух экземпляров такого договора должен остаться у заказчика.

Необходимо учесть, что, если услуги приглашённых аниматоров не оказаны по вине заказчика, их работа должна быть оплачена (если иное не указано в договоре или не предусмотрено в законодательстве). Заказчик может отказаться от договора, если оплатит исполнителю понесённые им расходы. Агентство по организации праздников или сам аниматор могут отказаться от исполнения своих обязательств, но при этом должны полностью возместить заказчику убытки.

Роспотребнадзор призывает граждан к осторожности и убеждает тщательно проверять фирму, в которую они обращаются. Бывает так, что они подписывают договор и вносят предоплату, но аниматоры не приходят, бланки оказываются фальшивыми, телефон фирмы не работает, а сама она оказывается нигде не зарегистрированной. Необходимо и учитывать риски, которые связаны с приглашением в свой дом чужих людей. Пользуясь доверчивостью и ослабленной бдительностью хозяев во время праздничного мероприятия, аниматоры могут совершить кражу.

Специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на отзывы тех, кто уже пользовался услугами агентства или частных аниматоров, принимать во внимание рекомендации и лично убеждаться в благонадёжности артистов.