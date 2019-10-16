ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 16 октября, во всём мире отмечают День босса или День шефа (или Boss' Day, Boss's Day или Bosses Day). Праздник посвящён руководителям всех уровней: от президента государства до бригадира.

История возникновения праздника началась в конце 50-х годов прошлого века. В 1958 году Патриция Бэйз Хароски, служащая секретарём в чикагской компании, предложила начать новый праздник, который бы выразил всё уважение сотрудников к своим руководителям. Сотрудник оказался довольно деятельным – в этом же году Харовски зарегистрировала праздник в Торговой палате Соединённых Штатов Америки. Примечательно, что дату празднования Дня босса Харовски выбрала не случайно – она работала в компании своего отца, у которого 16 октября день рождения. Спустя четыре года губернатор американского штата Иллинойс Отто Карнер официально утвердил его. Впоследствии весь мир подхватил инициативу секретаря одной из американских компаний.

Основная идея Дня босса заключается в том, чтобы руководитель любого коллектива или компании, предприятия смог стать главным героем празднования этого дня: сотрудники выражают ему слова благодарности за его умение управлять и сплачивать коллектив, брать на себя ответственность за принятие решений, за его нелёгкое дело маневрировать и урегулировать конфликты внутри рабочей группы и многое другое. Необходимо помнить, что руководитель – это не только профессия и квалифицированный специалист, но и человек.

В настоящее время праздник активно отмечают в таких странах как Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Австралия и Южная Африка. Россия не стала исключением в этом ряду государств – с каждым годом всё больше сотрудников подхватывают инициативу и выражают особую благодарность собственным руководителям.



