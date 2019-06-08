И это несмотря на то, что Международный день кошек отмечается традиционно с наступлением весны - 1 марта.Программа стартует в полдень и продлится до пяти вечера. В течение всего выходного дня гостей всех фестиваля ожидает выставка кошек петербургского клуба "Котофей" и мастер-классы. Любители потанцевать смогут принять участие во флешмобе с представителем семейства кошачьих. Викторины, библиотека, книги в которой исключительно о кошках, и массовая фотосессия с питомцами также заявлена организаторами в программе фестиваля.Инициаторами проведения собственного "кошачьего" дня в Северной Пальмире выступил творческий коллектив художников, который называет себя "митьками".Именно в это время художники на карнизе своей мастерской посадили кошачью скульптуру. "Митьки" назвали кошку Тишкой Матроскиным. Сами художники носили своеобразную униформу - тельняшки, поэтому они и нарядили Матроскина в полосатую одежду. В связи с этим, сегодня в программе фестиваля ожидается также парад в тельняшках.Так ежегодно весной жители города на Неве отмечают ещё один "кошачий" праздник - День эрмитажного кота. Кошки главного музейного комплекса страны несут почётную миссию в здании Эрмитажа - они охраняют экспонаты от крыс и мышей. Сотрудники Эрмитажа насчитали в своём ведомстве около семидесяти кошек, которых ежегодно чествуют, предлагая им какое-нибудь особое лакомство.