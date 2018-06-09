ОРЕАНДА-НОВОСТИ Как не забавно это прозвучит, но 9 июня среди определённых кругов считается днём мебельщика. Хоть этот праздник и не зарегистрирован официально, работники мебельной индустрии прекрасно о нём знают. Он был организован союзом мебельщиков, который, как ни странно, существует в реальной жизни, а также некоторыми гильдиями, созданными для совместного решения внутренних проблем в индустрии, а также для представления своих интересов правительству и крупному бизнесу. И если подумать, существует день ВДВ, день космонавтики, день учёных, так почему у мебельщиков не может быть своего дня? Любая профессия, даже самая скромная, является в той или иной степени необходимой для общества. Без тех же таксистов и уборщиков на улицах может наступить полный хаос.

Этот праздник, пожалуй, можно назвать тихим ввиду его малой известности, хотя он и отмечается доволно давно, а именно с 2008 года. Да, в этом году все работники мебельной индустрии отмечают свой день уже 10 раз, юбилей как никак. Это действительно довольно интересный факт. Однако удивляется такой сплоченности мебельщиков не стоит. Индустрия мебели является очень крупной, в неё входят совершенно разные люди со всей России и не только рабочие заводов и их менеджеры. Среди членов союзов и гильдий есть дизайнеры создающие новые проекты предметов декора, дровосеки, промышляющие добычей леса в Сибири или Урале, руководители организовывающие контракты с магазинами, да и сами работники таковых тоже могут быть членами.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности является добровольной общественной некоммерческой организацией, которая была основана аж с 1997 года. Её основная цель — это объединение сил для предотвращения кризисных ситуаций в мебельном и деревообрабатывающем производстве, а также стимуляция мебельного рынка для увеличения продаж и выручки. Хотелось бы пожелать им удаче в их работе. Надеюсь, наши работники смогут стать главными поставщиками мебели и древесины на рынке, получив за это хорошую выручку. С учётом ненужности каких-либо сверх технологий для создания шкафов и табуреток, а также наличие большого запаса лесных богатств, Россия более чем способна стать едва ли не монополистом в данной области глобального рынка.