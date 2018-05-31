ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учитывая, что в году всего 365 или 366 дней, а также ввиду большого количества ежедневных событий неудивительно, что на практически каждый день выпадает тот или иной праздник. Иногда же на один день выпадает два, а то и три праздника одновременно. Безусловно, большинство из них не являются какими бы то ни было значимыми, позволяю людям выбирать что именно они хотят праздновать. Однако сегодня все праздники так или иначе являются важными или по крайней мере особенными.

Всемирный день без табака довольно сложно назвать маловажным. Проблема куренья как никогда ранее актуальна в современном мире и этот день призван служить о ней напоминанием. В 1988 году Всемирная Здравоохранительная организация (ВОЗ) провозгласило о увековечивании 31 мая как дня борьбы с курением. В этот день традиционно стали проводится мероприятия по борьбе с курением, включая агитацию за здоровый образ жизни, борьбу с куреньем в общественных местах, а иногда даже запрет на торговлю.

День адвокатуры является, пожалуй, не менее важным, чем день борьбы с табаком. Каждый человек во время суда нуждается в защите, которую ему может обеспечить профессиональный адвокат. Ведь система без защиты навряд ли может считаться справедливой. День адвокатуры возник в 2002 году, когда президентом РФ был подписан документ «Об адвокатской деятельности и аквакультуре в Российской Федерации». Именно этот прецедент стал поводом для назначения 31 мая Днём адвоката.

Имеет этот день отношение и к христианству. Федор Овсянников или день памяти семи дев известен среди христиан как праздник великомучениц. В начале 4 века 31 мая 7 дев умерли за принадлежность к христианской вере, во время гонения христиан императором Диоклетианом. Их подвиг был описан в житии мученика Федота, приходившийся племянником одной из них.

День блондинок, пожалуй, самый веселый праздник среди предыдущих. Тем не менее он наравне стоит со всеми предыдущими. Этот день призывает побороть стереотипы и шутки касательно беловолосых красавиц. Он был организован американским союзом юристов в 2001 году и был назначен на 9 июля. Женщины-юристы желая отстоять свои права организовывали различные союзы по всей территории штатов. Позже эта идея впоследствии стала популярна и в других государствах, которые с 2006 горда стали его отмечать 31 мая.