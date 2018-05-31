День некурящих, блондинок, адвокатов и Федота Овсянникова традиционно празднуется 31 мая.
Всемирный день без табака довольно сложно назвать маловажным. Проблема куренья как никогда ранее актуальна в современном мире и этот день призван служить о ней напоминанием. В 1988 году Всемирная Здравоохранительная организация (ВОЗ) провозгласило о увековечивании 31 мая как дня борьбы с курением. В этот день традиционно стали проводится мероприятия по борьбе с курением, включая агитацию за здоровый образ жизни, борьбу с куреньем в общественных местах, а иногда даже запрет на торговлю.
День адвокатуры является, пожалуй, не менее важным, чем день борьбы с табаком. Каждый человек во время суда нуждается в защите, которую ему может обеспечить профессиональный адвокат. Ведь система без защиты навряд ли может считаться справедливой. День адвокатуры возник в 2002 году, когда президентом РФ был подписан документ «Об адвокатской деятельности и аквакультуре в Российской Федерации». Именно этот прецедент стал поводом для назначения 31 мая Днём адвоката.
Имеет этот день отношение и к христианству. Федор Овсянников или день памяти семи дев известен среди христиан как праздник великомучениц. В начале 4 века 31 мая 7 дев умерли за принадлежность к христианской вере, во время гонения христиан императором Диоклетианом. Их подвиг был описан в житии мученика Федота, приходившийся племянником одной из них.
День блондинок, пожалуй, самый веселый праздник среди предыдущих. Тем не менее он наравне стоит со всеми предыдущими. Этот день призывает побороть стереотипы и шутки касательно беловолосых красавиц. Он был организован американским союзом юристов в 2001 году и был назначен на 9 июля. Женщины-юристы желая отстоять свои права организовывали различные союзы по всей территории штатов. Позже эта идея впоследствии стала популярна и в других государствах, которые с 2006 горда стали его отмечать 31 мая.
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