Он был учреждён государственными властями в 2005 году.

Сама история возникновения Дня работника атомной промышленности берёт своё начало в 1940-х годах. В этот день, семьдесят семь лет назад, Государственный комитет обороны Советского Союза опубликовал распоряжение «Об организации работ по урану», что и стало днём рождения нового праздника в стране. Стоит отметить, в это же время, при Академии наук СССР, была создана специальная лаборатория атомного ядра. Таким образом, в государстве началась история новой отрасли в промышленности – атомная энергетика.

В настоящее время атомная промышленность на территории Российской Федерации является комплексом, имеющим огромные масштабы. Свыше двухсот пятидесяти тысяч человек заняты в этой сфере; всего на территории государства расположено более трёхсот пятидесяти предприятий и организаций. Во главе всего комплекса находится государственная корпорация «Росатом». После включения в эту корпорацию «Атомфлота» Россия может быть представлена на мировой арене одним из самых мощных ледокольным флотом.

Стоит отметить, что в настоящий момент объём, производимый отечественными атомными электростанциями энергии, достигает пятнадцати процентов от общего объёма вырабатываемой электроэнергии. В планах руководства «Росатом», довести этот коэффициент до двадцати пяти процентов. В стране существует мощная производственно-технологическая база. Её функционирование способно обеспечить обороноспособность государства и её энергетическую безопасность. Отечественная атомная промышленность является одной из самых ведущих в мире по уровню научно-технических разработок в проектировании атомных реакторов, в области ядерного топлива и эксплуатации атомных электростанций.