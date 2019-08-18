ИА "Ореанда-Новости" Завтра, 19 августа, в городе Санкт-Петербурге состоится необычный праздник.

Несмотря на то, что проведение всех основных мероприятий запланировано на завтра, уже сегодня, 18 августа, начались первые приготовления к празднику. В полдень на территории Парка культуры и отдыха имени И.В. Бабушкина стартовали праздничные концерты, в рамках которых выступили творческие коллективы города. Происходящее на сцене парка сопровождалось проведением мастер-классов и конкурсов. В это же время начались мероприятия в другом месте – на борту ледокола-музея под названием «Красин» организаторы предложили гостям конкурсы на морскую тематику, викторины и аттракционы. Особенностью праздника стал свободный вход для всех гостей, облачённых в тельняшки.

Уже завтра основное действо праздника, посвящённого Дню рождения русской тельняшки, будет перенесено на территорию Петропавловской крепости. Традиционно здесь поднимут флаг, изображение на котором также будет посвящено этому предмету гардероба. Для гостей будет организован концерт, мастер-классы и спортивные соревнования. В рамках праздника состоится и торжественная церемония, посвящённая принятию присяги воспитанников Морской школы. Кстати, в Центральном военно-морском музее города Санкт-Петербурга для всех желающих будет открыта выставка, экспонаты которой также будут посвящены символу этого праздника – тельняшке.

История праздника началась ещё во второй половине XIX века, во времена правления императора Александра Второго. В 1874 году он подписал указ, согласно которому на флоте была введена новая форма одежды. Особое место принадлежало тельняшке, полоски которой повторяли цвета Андреевского флага.