ИА "Ореанда-Новости" В середине этой недели всех работающих российских граждан ожидал внеплановый выходной. Несмотря на то, что завтра рабочая неделя продолжается и впереди ещё два дня, возможно провести этот праздничный день так, чтобы, действительно, почувствовать себя бодрым и отдохнувшим.

По словам практикующего семейного психолога Светланы Бояриновой, этот выходной день лучше провести на свежем воздухе. Идеальным вариантом будет поездка за город – на дачу, на ближайшее озеро или реку, в лес. Если у горожан нет возможности выбраться из пыльного и душного города, то оптимальным выходом будет поход всей семьёй в ближайшие зелёные «лёгкие» города – в парки. Отстраниться от лишней суеты, позабыть на время о рабочих моментах среди зелени парков и около водоёмов, рекомендует психолог. Также он рекомендует воздержаться от излишнего употребления алкоголесодержащих напитков в этот день – работающим гражданам необходимо помнить, что впереди ещё два рабочих дня.

Среди советов Светланы Бояриновой значатся также активное проведение этого праздника, например, подвижные игры на свежем воздухе с собственными детьми принесут вам много позитива и зарядят энергией на остаток рабочей недели. Рекомендуется отказаться от употребления в праздничный день тяжёлой и жирной пищи – это время идеально подходит тем, кто озаботился проблемой собственного лишнего веса. Психолог использует в практических советах такой термин как «заземляться», то есть ходить босиком по траве.

День России, который проходит в стране с 1992 года, посвящён принятию в этот день Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Практически во всех городах России проходят в этот день праздничные мероприятия. С 1991 года этот день признан нерабочим в России.