В связи с этим актер хотел отказаться от участия в съемках следующей части франшизы о легендарном агенте спецслужб, рассказывает NME.Актёр изображает в картине "Не время умирать" знаменитого агента.Крейг говорит, что задавался постоянно вопросом, имеет ли смысл сниматься в этом фильме. Также он сообщил, что даже не рассматривал возможность сниматься в следующей ленте о Джеймсе Бонде. Поэтому, по его словам, после "Спектра" прошло 5 лет.