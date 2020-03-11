ИА «Ореанда-Новости». Актёр Дэниел Крейг признался, что был "физически на нуле" после съёмок кинематографического проекта "Спектр" (2015). В связи с этим актер хотел отказаться от участия в съемках следующей части франшизы о легендарном агенте спецслужб, рассказывает NME. 

Актёр изображает в картине "Не время умирать" знаменитого агента. В связи с коронавирусом премьеру ленты, которая должна была выйти на большие экраны в апреле, перенесли на ноябрь

Крейг говорит, что задавался постоянно вопросом, имеет ли смысл сниматься в этом фильме. Также он сообщил, что даже не рассматривал возможность сниматься в следующей ленте о Джеймсе Бонде. Поэтому, по его словам, после "Спектра" прошло 5 лет. 