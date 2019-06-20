20.06.2019, 18:47
Депардье может сыграть Льва Толстого в новом российском фильме
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Станислав Лебедев собирается пригласить французского актёра Жерара Депардье на роль Льва Толстого, пишет ТАСС.
Сообщается, что режиссёр уже представил свой проект Минкульту. Фильм получил название «Воронье гнездо». Лебедев уверен, что Депардье очень подходит на роль Толстого. Однако режиссёр отметил, что договорённостей с актёром нет.
При этом Лебедев сообщил, что рассматривает на роль Толстого ещё одного артиста — Франко Неро.
Сообщается, что режиссёр уже представил свой проект Минкульту. Фильм получил название «Воронье гнездо». Лебедев уверен, что Депардье очень подходит на роль Толстого. Однако режиссёр отметил, что договорённостей с актёром нет.
При этом Лебедев сообщил, что рассматривает на роль Толстого ещё одного артиста — Франко Неро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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