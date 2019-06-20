Сообщается, что режиссёр уже представил свой проект Минкульту. Фильм получил название «Воронье гнездо». Лебедев уверен, что Депардье очень подходит на роль Толстого. Однако режиссёр отметил, что договорённостей с актёром нет.При этом Лебедев сообщил, что рассматривает на роль Толстого ещё одного артиста — Франко Неро.