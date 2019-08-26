ИА «Ореанда-Новости». Французский актёр Жерар Депардье исполнит роль генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в фильме о событиях в Чехословакии.



Картину снимет режиссёр Лордан Зафранович. Фильм расскажет о событиях 1968 года в Чехословакии, рассказал продюсер картины Андрей Антонио Лека.



Лека отметил, что с Депардье уже подписаны предварительные соглашения. Ещё одна встреча пройдёт в Париже в сентябре, на ней и будут обговорены все подробности.