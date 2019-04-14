ИА «Ореанда-Новости». Хоровой коллектив Екатеринбургского театра оперы и балета вернулся из Эстонии с наградами. Участие в конкурсной программе XVI международного хорового фестиваля, который завершился сегодня в Таллине, принесло уральцам победу в трёх номинациях.

Таллинский конкурс считается одним из наиболее престижных в своей нише. Заявки на участие в нём направили в этом году сотни детских хоровых коллективов из многих стран мира.

Детский хор Екатеринбургского оперного в числе остальных участников конкурса проходил испытания в обязательной программе фестиваля. На протяжении четырёх дней коллективы представленные в 12 категориях поборолись за награды конкурса.

Уральцы выступали в своей возрастной нише, в категории детских хоров. Кроме того, ансамбль «Светлана» принял участие в программе в категории «Молодёжные хоры». Необходимо отметить, что по условиям конкурса коллективы должны были исполнить одно произведение a cappella. В репертуаре детских и молодёжных коллективов обязательным было произведение отечественного автора написанное до 1980 года и произвольная программа.

Екатеринбуржцы в итоге победили в своих категориях. Жюри определила первые места детскому и молодёжному составам. Кроме того, отдельным призом была награждена худрук и дирижёр детского хора Елена Накишова. Жюри присудило ей звание «Лучший дирижёр конкурса».

Отметим, что награды за первые места в конкурсе колебались от суммы в 1000 евро.

Детский хор Екатеринбуржского театра оперы и балета регулярно участвует в международных и российских фестивалях и конкурсах и неоднократно становился их призёром. Как отмечают работники театра – это цельный, слаженный и профессиональный коллектив. Ребята задействованы в постановках театра, где наравне со взрослыми исполняют свои партии в таких сложных произведениях, как «Турандот», «Кармен», «Пиковая дама».