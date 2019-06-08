08.06.2019, 14:16
Децл удостоился музыкальной премии Муз-ТВ посмертно
ИА "Ореанда-Новости" Организаторами ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ было принято решение наградить посмертно хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного широкой общественности как Децл.
Организаторы премии оценили творчество Кирилла Толмацкого, вручив ему награду за вклад в развитие хип-хоп-музыки. Получить заветную тарелку на сцену столичного дворца спорта "Мегаспорт" вышел отец исполнителя Александр Толмацкий. 69-летний российский музыкальный и телевизионный продюсер, один из организаторов продюсерской фирмы «Медиастар» выразил слова сожаления о том, что мать Децла Ирина Толмацкая и сын Антоний не смогли приехать на церемонию вручения премии. Кстати, Антонию Толмацкому в этом году исполнилось уже 13 лет. Толмацкий-старший сообщил также о том, что в зале дворца спорта находятся брат и сестра Децла. Александр Толмацкий поблагодарил организаторов музыкальной премии за память о сыне и пожелал всем присутствующим в зале любить друг друга.
35-летний Кирилл Толмацкий родился в Москве. В возрасте шестнадцати лет начал выступать под сценическим псевдонимом Децл. Хип-хоп исполнитель является первым коммерчески успешным рэп-исполнителем в странах СНГ. Его дебютный альбом исполнителя под названием "Кто? ты», вышедший в 2000 году тиражом более одного миллиона экземпляров, не терял своей популярности в России в течение 2010-х годов. С 2002 года Кирилл Толмацкий поменял свой сценический образ и псевдоним - Le Truk. В прошлом году на свет появилась пластинка «Acoustic", включающая в себя старый материал, перезаписанный с музыкантами группы Animal Jazz. Эта работа стала последней в жизни музыканта. Состояние Кирилла Толмацкого ухудшилось во время концерта в Ижевске. По словам его концертного директора, причиной смерти 35-летнего музыканта стала остановка сердца.
Организаторы премии оценили творчество Кирилла Толмацкого, вручив ему награду за вклад в развитие хип-хоп-музыки. Получить заветную тарелку на сцену столичного дворца спорта "Мегаспорт" вышел отец исполнителя Александр Толмацкий. 69-летний российский музыкальный и телевизионный продюсер, один из организаторов продюсерской фирмы «Медиастар» выразил слова сожаления о том, что мать Децла Ирина Толмацкая и сын Антоний не смогли приехать на церемонию вручения премии. Кстати, Антонию Толмацкому в этом году исполнилось уже 13 лет. Толмацкий-старший сообщил также о том, что в зале дворца спорта находятся брат и сестра Децла. Александр Толмацкий поблагодарил организаторов музыкальной премии за память о сыне и пожелал всем присутствующим в зале любить друг друга.
35-летний Кирилл Толмацкий родился в Москве. В возрасте шестнадцати лет начал выступать под сценическим псевдонимом Децл. Хип-хоп исполнитель является первым коммерчески успешным рэп-исполнителем в странах СНГ. Его дебютный альбом исполнителя под названием "Кто? ты», вышедший в 2000 году тиражом более одного миллиона экземпляров, не терял своей популярности в России в течение 2010-х годов. С 2002 года Кирилл Толмацкий поменял свой сценический образ и псевдоним - Le Truk. В прошлом году на свет появилась пластинка «Acoustic", включающая в себя старый материал, перезаписанный с музыкантами группы Animal Jazz. Эта работа стала последней в жизни музыканта. Состояние Кирилла Толмацкого ухудшилось во время концерта в Ижевске. По словам его концертного директора, причиной смерти 35-летнего музыканта стала остановка сердца.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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