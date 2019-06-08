Организаторы премии оценили творчество Кирилла Толмацкого, вручив ему награду за вклад в развитие хип-хоп-музыки.69-летний российский музыкальный и телевизионный продюсер, один из организаторов продюсерской фирмы «Медиастар» выразил слова сожаления о том, что мать Децла Ирина Толмацкая и сын Антоний не смогли приехать на церемонию вручения премии. Кстати, Антонию Толмацкому в этом году исполнилось уже 13 лет. Толмацкий-старший сообщил также о том, что в зале дворца спорта находятся брат и сестра Децла.35-летний Кирилл Толмацкий родился в Москве.Хип-хоп исполнитель является первым коммерчески успешным рэп-исполнителем в странах СНГ. Его дебютный альбом исполнителя под названием "Кто? ты», вышедший в 2000 году тиражом более одного миллиона экземпляров, не терял своей популярности в России в течение 2010-х годов.В прошлом году на свет появилась пластинка «Acoustic", включающая в себя старый материал, перезаписанный с музыкантами группы Animal Jazz. Эта работа стала последней в жизни музыканта. Состояние Кирилла Толмацкого ухудшилось во время концерта в Ижевске.