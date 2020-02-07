ИА «Ореанда-Новости». На телеканале РЕН ТВ в пятницу, седьмого февраля, сообщили о госпитализации в столице России народного артиста РФ Валерия Гаркалина. 

Врачи диагнастировали у Гаркалина пневмонию. Актёр попросил помощи у медиков после того, как у него появилась одышка. 

Дочь российского деятеля театра и кино Нина Гаркалина рассказала, что ситуация с актёром не критическая, сообщает РБК. 

Два года назад Гаркалин, у которого началось воспаление лёгких, проходил лечение в институте скорой помощи имени Склифосовского. 