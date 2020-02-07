07.02.2020, 11:59
Деятель театра и кино Валерий Гаркалин попал в больницу с пневмонией
ИА «Ореанда-Новости». На телеканале РЕН ТВ в пятницу, седьмого февраля, сообщили о госпитализации в столице России народного артиста РФ Валерия Гаркалина.
Врачи диагнастировали у Гаркалина пневмонию. Актёр попросил помощи у медиков после того, как у него появилась одышка.
Дочь российского деятеля театра и кино Нина Гаркалина рассказала, что ситуация с актёром не критическая, сообщает РБК.
Два года назад Гаркалин, у которого началось воспаление лёгких, проходил лечение в институте скорой помощи имени Склифосовского.
Врачи диагнастировали у Гаркалина пневмонию. Актёр попросил помощи у медиков после того, как у него появилась одышка.
Дочь российского деятеля театра и кино Нина Гаркалина рассказала, что ситуация с актёром не критическая, сообщает РБК.
Два года назад Гаркалин, у которого началось воспаление лёгких, проходил лечение в институте скорой помощи имени Склифосовского.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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