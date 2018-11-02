В качестве директора картины заявлен режиссер и киносценарист из АргентиныСюжет адаптируемой книги представляет собой историю английского ученого 19 века, создавшего машину времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить совершенные ошибки. По стечению обстоятельств он, однако, попадает в далёкое будущее - 802 701 год, где сталкивается с ужасающей картиной: под влиянием технологий и социальной деградации человечество распалось на два вечно враждующих вида: морлоков, живущих под землей и элоев – расу, полностью зависимую от первой и являющуюся для нее пищей.Примечательно, что книга уже была экранизирована несколько раз. Первый фильм вышел 1960 году, следующий же, показывающий весьма вольную интерпретацию романа, - в 2002.На сегодняшний день нет никаких данных относительно кастинга в новую ленту, однако предполагается, что. По данным голливудских таблоидов, за производство картины взялись кинокампании Paramount и Warner Bros.Данные о начале сьемок, местах их проведения и подробностях сценария пока так же не разглашаются. Более того, очевидно, что в ближайшее время ожидать премьеры нового фильма по известному роману не стоит: режиссер Андрес Мускетти в данный момент поглощен экранизацией адаптации аниме 1980-х «Роботех». Что же касается Ди Каприо, сейчас он занят в сьемках картины «Однажды в Голливуде» у Квентина Тарантино. Лента должна выйти в прокат не ранее августа 2019 года.