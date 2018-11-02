02.11.2018, 14:59
Ди Каприо может сыграть главную роль в экранизации «Машины времени» Г. Уэллса
ИА «Ореанда-Новости». Леонардо Ди Каприо примет участие в качестве продюсера в экранизации "Машины времени" - первого научно-популярного романа в истории, написанного английским писателем Гербертом Уэллсом.
В качестве директора картины заявлен режиссер и киносценарист из Аргентины Андрес Мускетти, известный зрителю работами "Оно" и "Мама".
Сюжет адаптируемой книги представляет собой историю английского ученого 19 века, создавшего машину времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить совершенные ошибки. По стечению обстоятельств он, однако, попадает в далёкое будущее - 802 701 год, где сталкивается с ужасающей картиной: под влиянием технологий и социальной деградации человечество распалось на два вечно враждующих вида: морлоков, живущих под землей и элоев – расу, полностью зависимую от первой и являющуюся для нее пищей.
Примечательно, что книга уже была экранизирована несколько раз. Первый фильм вышел 1960 году, следующий же, показывающий весьма вольную интерпретацию романа, - в 2002. Режиссером последней ленты стал Саймон Уэллс, главные роли исполнили Гай Пирс и Джереми Айронс.
На сегодняшний день нет никаких данных относительно кастинга в новую ленту, однако предполагается, что Леонардо Ди Каприо будет сотрудничать с Мускетти не только в качестве продюсера, но и как актер, возможно, сыграв самого Путешественника во Времени. По данным голливудских таблоидов, за производство картины взялись кинокампании Paramount и Warner Bros.
Данные о начале сьемок, местах их проведения и подробностях сценария пока так же не разглашаются. Более того, очевидно, что в ближайшее время ожидать премьеры нового фильма по известному роману не стоит: режиссер Андрес Мускетти в данный момент поглощен экранизацией адаптации аниме 1980-х «Роботех». Что же касается Ди Каприо, сейчас он занят в сьемках картины «Однажды в Голливуде» у Квентина Тарантино. Лента должна выйти в прокат не ранее августа 2019 года.
В качестве директора картины заявлен режиссер и киносценарист из Аргентины Андрес Мускетти, известный зрителю работами "Оно" и "Мама".
Сюжет адаптируемой книги представляет собой историю английского ученого 19 века, создавшего машину времени, чтобы вернуться в прошлое и исправить совершенные ошибки. По стечению обстоятельств он, однако, попадает в далёкое будущее - 802 701 год, где сталкивается с ужасающей картиной: под влиянием технологий и социальной деградации человечество распалось на два вечно враждующих вида: морлоков, живущих под землей и элоев – расу, полностью зависимую от первой и являющуюся для нее пищей.
Примечательно, что книга уже была экранизирована несколько раз. Первый фильм вышел 1960 году, следующий же, показывающий весьма вольную интерпретацию романа, - в 2002. Режиссером последней ленты стал Саймон Уэллс, главные роли исполнили Гай Пирс и Джереми Айронс.
На сегодняшний день нет никаких данных относительно кастинга в новую ленту, однако предполагается, что Леонардо Ди Каприо будет сотрудничать с Мускетти не только в качестве продюсера, но и как актер, возможно, сыграв самого Путешественника во Времени. По данным голливудских таблоидов, за производство картины взялись кинокампании Paramount и Warner Bros.
Данные о начале сьемок, местах их проведения и подробностях сценария пока так же не разглашаются. Более того, очевидно, что в ближайшее время ожидать премьеры нового фильма по известному роману не стоит: режиссер Андрес Мускетти в данный момент поглощен экранизацией адаптации аниме 1980-х «Роботех». Что же касается Ди Каприо, сейчас он занят в сьемках картины «Однажды в Голливуде» у Квентина Тарантино. Лента должна выйти в прокат не ранее августа 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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