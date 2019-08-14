14.08.2019, 17:59
Ди Каприо рассказал о роли, за которую ему стыдно
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Леонардо Ди Каприо заявил, что ему стыдно за роль в картине «Кафе Донс Плам».
Ди Каприо отметил, что он очень плохо сыграл в этом фильме из-за своей неопытности. Актёр рассказал, что работал над ролью только одну ночь, «сделал это как одолжение».
Этот фильм признаёт провальным и его коллега Тоби Магуайр. Как и в случае с Ди Каприо, на момент съёмок ленты его карьера только начиналась. Фильм «Кафе Донс Плам» в 1995 году снял голливудский режиссёр Р.Д. Робб.
Ди Каприо отметил, что он очень плохо сыграл в этом фильме из-за своей неопытности. Актёр рассказал, что работал над ролью только одну ночь, «сделал это как одолжение».
Этот фильм признаёт провальным и его коллега Тоби Магуайр. Как и в случае с Ди Каприо, на момент съёмок ленты его карьера только начиналась. Фильм «Кафе Донс Плам» в 1995 году снял голливудский режиссёр Р.Д. Робб.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии