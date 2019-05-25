ИА «Ореанда-Новости». Сезон летних отпусков может стать для вашей фигуры настоящим минным полем, если вы будете идти на поводу своего аппетита, отмечают диетологи. У экспертов есть несколько советов, как уберечь свою фигуру от чрезмерных перееданий.

Кэтрин Форе, американский диетолог из медицинского центра Shady Grove, специализируется на медицинском и хирургическом контроле веса. Как отмечает специалист, «Я действительно уверена, что за утолением чувства голода стоит лишь 10% физиологической потребности в пище, а остальные 90% - чисто психологические привычки».

Многие люди теряют контроль над определёнными продуктами. Люди часто едят неправильную пищу, потому что хотят вознаграждения, комфорта или снятия стресса, сказала Форе.

«Со стрессом я действительно поощряю пациентов, которые стараются помнить о том, что происходит с их психологическим состоянием. Чтобы обойти влияние стресса на аппетит, рекомендуется выполнять дыхательные упражнения или медитацию, чтобы осознать, что возросший аппетит может быть реакцией на этот стресс, а не чувство настоящего голода. Как отмечает Форе, недостаток сна также может быть фактором, влияющим на переедание.

«С компьютерами, телевизорами и даже с апноэ во сне, я считаю, что качество нашего сна снижается, и это может повлиять на наш выбор пищи в течение дня», сказала она.

Чтобы контролировать привычки в еде, у Форе есть предложение.

«Я знаю, что это далеко не всеми любимое занятие, но ведение дневников своих приёмов пищи просто необходимо для того, чтобы осознавать происходящее с вами и иметь возможность обуздать аппетит. Поэтому я воодушевляю всех своих пациентов в обязательном порядке записывать своё меню. Не важно, в блокнот или в приложение для смартфона. Эта простая методика встряхивает многих пациентов и действительно помогает при тяге к еде».

Кэтрин Форе также рекомендует никогда не спешить во время еды и сосредоточиться на том, что она называет «культурой приёма пищи»: садиться за стол без отвлекающих факторов, без электронных гаджетов и без телевизора. А просто в хорошем месте и в спокойной обстановке!