Директор отметил, что это будет последний концерт в текущем году. При этом ранее группа объявила о прощальных концертах, которые пройдут в Москве и Петербурге.Отмечается, что за мероприятие в столице нужно будет заплатить минимум 20 тысяч рублей, а в Петербурге шоу обойдётся в 120 тысяч рублей, при этом некоторые столики продаются там за миллион.