08.11.2019, 15:49
Директор «Ленинграда» рассказал, когда группа проведёт последний концерт
ИА «Ореанда-Новости». Концертный директор группы «Ленинград» заявил, что последний концерт коллектив Сергея Шнурова даст 31 декабря в Петербурге, пишет РИА Новости.
Директор отметил, что это будет последний концерт в текущем году. При этом ранее группа объявила о прощальных концертах, которые пройдут в Москве и Петербурге.
Отмечается, что за мероприятие в столице нужно будет заплатить минимум 20 тысяч рублей, а в Петербурге шоу обойдётся в 120 тысяч рублей, при этом некоторые столики продаются там за миллион.
Директор отметил, что это будет последний концерт в текущем году. При этом ранее группа объявила о прощальных концертах, которые пройдут в Москве и Петербурге.
Отмечается, что за мероприятие в столице нужно будет заплатить минимум 20 тысяч рублей, а в Петербурге шоу обойдётся в 120 тысяч рублей, при этом некоторые столики продаются там за миллион.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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