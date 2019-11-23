ИА «Ореанда-Новости». Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров высказался о травле артистки, пишет «МК».



Лавров отметил, что скорее всего был какой-то заказ на травлю. Он добавил, что Ротару только один раз не приехала на «Песню года» из-за того, что на Украине объявили военное положение.



Директор подчеркнул, что обвинения в том, что Ротару хочет возобновить концерты в России только из-за денег, не соответствуют реальному положению дел.