ИА «Ореанда-Новости» Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова получила выговор за несоблюдение правил безопасности и приказа Министерства культуры. Выговор директору был объявлен Минкультом в связи с похищением полотна кисти Архипа Куинджи в январе.

В результате проверки, проведённой в связи с недавним инцидентом, были выявлены нарушения в функционировании систем обеспечения безопасности.

В ведомстве заявили, что кража произведения искусства произошла, так как различные подразделения галереи действовали не скоординировано. В музее не были обеспечены все необходимые меры для обеспечения безопасности выставочных экспонатов. Кроме того, сотрудники Третьяковки не исполняли свои служебные обязанности.

В Минкульте посоветовали принять меры против сотрудников, допустивших вопиющий инцидент. В ведомстве настаивают на увольнении начальника службы безопасности, а также на объявлении выговора сотрудникам музея, отвечающим за выставку, безопасность, и музейных смотрителей.

Напомним, что полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено одним из посетителей выставки 27 января. Мужчина просто снял картину со стены, в то время как посетители думали, что он музейный работник.

Злоумышленника задержали на следующий день, он заявил, что не признаёт свои действия противозаконными. Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков.

По одной из версий у похитителя были сообщники, однако, как рассказала РИА Новости специалист-искусствовед Светлана Честных, похититель бы всё равно не смог реализовать похищенную картину, её бы не удалось продать ни на аукционе, ни в частные коллекции. Стоимость картины оценивается в 12 миллионов рублей.

Ранее предполагалось, что картина не будет вновь выставлена на выставке Куинджи, однако недавно полотно всё же вернулось в Третьяковку, после того, как специалисты из Русского музей, которому принадлежит картина, убедились в отсутствии на холсте серьёзных повреждений. Сейчас посетители выставки могут увидеть «Ай-Петри. Крым» в Инженерном корпусе Третьяковской галереи.