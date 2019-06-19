ИА «Ореанда-Новости». Американская актриса и певица Белла Торн опубликовала серию видеообращений в Instagram Stories, в которых рыдая пожаловалась на артистку Вупи Голдберг. Та ранее раскритиковала Торн за то, что актриса делала обнажённые селфи, которые впоследствии были украдены хакером.

«Я должна признаться, Вупи, что я чувствую себя отвратительно из-за того, что все уже видели [мои личные фото], и интервью с твоим участием заставило меня ненавидеть себя ещё больше, надеюсь, что ты счастлива. Просто счастлива. Потому что могу только представить всех детей, которые совершают суицид, когда такое происходит с ними», — заявила Торн.

Она подчеркнула, что Голдберг — сумасшедшая, и что она никогда бы не не стала бы говорить подобное своей дочери или на публику: «Ты утверждаешь, что если делаешь сексуальное фото, то его просто должны слить в сеть, и нечего тут удивляться. Если я пойду на вечеринку, выпью и пойду танцевать — меня что, должны заслуженно изнасиловать?»

Ранее в июне 21-летняя Торн опубликовала в соцсетях переписку со злоумышленником, который украл её обнажённые снимки. Она обнародовала голые фотографии самостоятельно, чтобы её не смогли шантажировать. 63-летняя Голдберг выступила на передаче The View, заявив, что звёзды, которые снимают себя в обнажённом виде, должны понимать опасность своих действий.