ИА «Ореанда-Новости».Продюсер Диснея говорит, что персонаж Ли Шан отсутствует в ремейке Мулан, поскольку его сюжетная линия не «уместна» в эпоху #MeToo.

Фильм рассказывает о женщине, которая переодевается мужчиной, чтобы сражаться вместо своего отца в китайской императорской армии. В анимационном оригинале 1998 года, основанном на китайской легенде о Хуа Мулане, генерал Ли Шан подружился с альтер-эго Мулана - воином-мужчиной. После того, как её истинная личность раскрывается, она и Ли Шан остаются вместе.

Однако, учитывая недавние разоблачения в Голливуде, продюсер Джейсон Рид подтвердил, что им не нравится доминирование власти в их отношениях.

«Я думаю, особенно во времена движения #MeToo, иметь командира, который также является возлюбленным, крайне не уместно», - говорит Рид.

«Мы разделили Ли Шанга на двух персонажей [для ремейка]. Одним из них стал Коммандер Танг, который по ходу фильма служит «вторым» отцом и наставником для девушки. Другой-Хунхуй, который равен [Мулан] в отряде».