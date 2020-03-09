ИА «Ореанда-Новости». Последняя анимационная работа Pixar была запрещена в нескольких ближневосточных странах к показу в кинотеатрах.

Новый диснеевский мультфильм «Вперёд» не будет показан в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии, сообщают голливудские СМИ. В других странах Ближнего Востока, таких как Бахрейн, Ливан и Египет, фильм не запрещён.

Причиной запрета на показ фильма стало наличие в картине гомосексуального персонажа. Полицейский призрак Спектр стал первым таким героем в Disney-Pixar.

В России тоже возникли некоторые проблемы с распространением мультфильма. Было принято решением изменить слово «подруга» на «партнёр», тем самым избежав упоминания пола Спектера, который является второстепенным персонажем.