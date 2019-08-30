. Данные игры были довольно популярными в 1990-е годы.

Речь идёт о таких играх как «Король Лев» и «Аладдин». Игры вышли вслед за одноимёнными мультфильмами и были предназначены для игровой консоли Sega. И мультфильмы, и игры стали в своё время по-настоящему культовыми. Компания задумала переиздать их для тех, кто в настоящее время предпочитает такие игровые устройства как PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Особенностью перезапуска станет возможность переключения режимов в игре. В частности, пользователь современных игровых приставок сможет увидеть версию, которая была адаптирована под консоль Sega, и сравнить её с более модернизированным вариантом. Авторы идеи считают, что такое переключение режимов позволить проследить, каким образом менялись локации и персонажи в игре.

В свою очередь, официального заявления от представителей компании Disney в настоящее время не получено. Пока эта информация остаётся на уровне слухов, которые стали известны представителям средств массовой информации из неофициальных источников. Будет ли компания переиздавать вышеупомянутые игры для пользователей персональных компьютеров или это останется на уровне игровых консолей также является открытым вопросом. Что касается даты премьеры обновлённых игр «Король Лев» и «Аладдин», то ориентировочно назван октябрь текущего года.

Стоит отметить, что компания Disney уже давно стала использовать различного рода франшизы для того, чтобы получить дополнительные, и при этом большие, заработки. Так, например, недавно вышло сообщение, что компания собирается воспроизвести известный новогодний и рождественский фильм «Один дома».



