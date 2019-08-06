ИА «Ореанда-Новости». Во вторник, 6 августа, Дисней объявил о выпуске книги рецептов из вселенной Звездных войн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что кулинарная книга была написана от имени Строно Таггса. Этот персонаж работал шеф-поваром в замке королевы пиратов Маз Каната на планете Такодана.

Поваренная книга Диснея создана с помощью Челси Монро-Касселя, обозревателя еды и автора комиксов Марка Сумерака. Книга рецептов выйдет в ноябре.

В книге будут представлены простые рецепты, которые могут освоить все поклонники «Звездных войн».

19 декабря выйдет новая часть франшизы Star Wars под названием "Восход". Главные роли в фильме сыграют Дейзи Ридли, Донал Глисон, Адам Драйвер, Люпита Нионго, Марк Хэмилл и другие актёры.