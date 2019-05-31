Однако, 33-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова догадалась о ком идёт речь.Он занимает пост директора дома моды Balenciaga, ныне принадлежащего французской транснациональной компании Kering. Бузова осталась недовольна тем, что она покупает вещи этого бренда за большие деньги, а мужчина позволяет себе говорить такие фразы за спиной телеведущей. По словам Бузовой, она приобрела в Милане куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки в столичном ЦУМе за 60 тысяч рублей и теперь, после таких комментариев, она готова отдать все купленные вещи обратно и потребовать возврата потраченных средств.Ольга Бузова назвала себя "девочкой из народа", которая многого добилась сама - теперь она может позволить купить брендовые вещи. Поклонники Бузовой оказались на стороне певицы - так в социальных сетях на странице Гвасалия появились гневные комментарии с обвинением в том, что это унизительно для мужчины.Однако, Ксения Собчак встала на защиту грузинского дизайнера, подчеркнув тот факт, что сама она не называла ни имени, ни названия бренда.