31.05.2019, 20:16
Дизайнер стал причиной ссоры между Собчак и Бузовой
ИА "Ореанда-Новости" Российская теле- и радиоведущая Ксения Собчак в своей передаче на канале YouTube рассказала историю о том, что дизайнер, имя которого не было озвучено, попросил Собчак намекнуть Бузовой не носить вещи его марки. Однако, 33-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова догадалась о ком идёт речь.
Ольга Бузова предположила, что автором такого высказывания мог стать 38-летний дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия. Он занимает пост директора дома моды Balenciaga, ныне принадлежащего французской транснациональной компании Kering. Бузова осталась недовольна тем, что она покупает вещи этого бренда за большие деньги, а мужчина позволяет себе говорить такие фразы за спиной телеведущей. По словам Бузовой, она приобрела в Милане куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки в столичном ЦУМе за 60 тысяч рублей и теперь, после таких комментариев, она готова отдать все купленные вещи обратно и потребовать возврата потраченных средств. Бузова призналась, что полученные от Гвасалия деньги она потратит на более благие цели.
Ольга Бузова назвала себя "девочкой из народа", которая многого добилась сама - теперь она может позволить купить брендовые вещи. Поклонники Бузовой оказались на стороне певицы - так в социальных сетях на странице Гвасалия появились гневные комментарии с обвинением в том, что это унизительно для мужчины. Бузову поддержали многие звёздные личности: Виктория Боня, Лолита, Наталья Рудова, Катя Добрякова, они выразили надежду, что оскорбивший Бузову дизайнер принесёт ей извинения.
Однако, Ксения Собчак встала на защиту грузинского дизайнера, подчеркнув тот факт, что сама она не называла ни имени, ни названия бренда. Собчак посчитала, что Бузова обвиняет Гвасалия голословно, основываясь всего лишь на слухах и домыслах.
Ольга Бузова предположила, что автором такого высказывания мог стать 38-летний дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия. Он занимает пост директора дома моды Balenciaga, ныне принадлежащего французской транснациональной компании Kering. Бузова осталась недовольна тем, что она покупает вещи этого бренда за большие деньги, а мужчина позволяет себе говорить такие фразы за спиной телеведущей. По словам Бузовой, она приобрела в Милане куртку за 300 тысяч рублей и кроссовки в столичном ЦУМе за 60 тысяч рублей и теперь, после таких комментариев, она готова отдать все купленные вещи обратно и потребовать возврата потраченных средств. Бузова призналась, что полученные от Гвасалия деньги она потратит на более благие цели.
Ольга Бузова назвала себя "девочкой из народа", которая многого добилась сама - теперь она может позволить купить брендовые вещи. Поклонники Бузовой оказались на стороне певицы - так в социальных сетях на странице Гвасалия появились гневные комментарии с обвинением в том, что это унизительно для мужчины. Бузову поддержали многие звёздные личности: Виктория Боня, Лолита, Наталья Рудова, Катя Добрякова, они выразили надежду, что оскорбивший Бузову дизайнер принесёт ей извинения.
Однако, Ксения Собчак встала на защиту грузинского дизайнера, подчеркнув тот факт, что сама она не называла ни имени, ни названия бренда. Собчак посчитала, что Бузова обвиняет Гвасалия голословно, основываясь всего лишь на слухах и домыслах.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии