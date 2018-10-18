ИА «Ореанда-Новости». 26 октября в 19.00 в рахманиновском зале МГК имени П.И. Чайковского состоится джазовый вечер под названием «джазовые диалоги» в рамках абонемента №56. Выступают: Игорь БРИЛЬ (фортепиано), Евгений ОНИЩЕНКО (контрабас), Яков ОКУНЬ (ударные).

«Джазист, импровизатор - а образование получил академическое. Этот «академизм» легко ощутим. Отдавая должное принятой в джазе «ударности», акцентированности фразировки, Бриль в своем пианизме... именно пианистичен. Он играет на рояле по фортепианным законам, глубоко чувствуя душу этого инструмента. Бриль – мастер легкого, нежного туше, нюансов и полутонов; он играет так, словно ему удалось преодолеть молоточковый характер фортепианного механизма... Занимаясь со студентами, он учит их играть джаз, используя весь арсенал так называемых классических средств, учит тому, что звук должен быть протяжным, что акустический рояль – это тембровое безбрежье, что с ним никогда не сравнится самая лучшая электронная клавиатура, которую, впрочем, тоже необходимо знать...».

Аркадий Петров «Джазовые силуэты»

Игорь Бриль – всемирно известный джазмен, чье имя уже много лет является брендом российского джаза. В советское время любовь к «музыке на костях» помогла ему стать одним из наиболее ярких и продуктивных джазовых музыкантов страны. И. Бриль, впервые ступивший на большую сцену как пианист оркестра знаменитого Юрия Саульского, стремительно поднимался к вершинам джазового искусства. Теперь он – популярный пианист и композитор, профессор, народный артист России, автор множества книг и исполнитель, выступавший на одной сцене с Брубеком и Чарльзом, Гиллеспи и Бреккером, Хендерсоном и Хатчерсоном.

26 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдет концерт «Джазовые диалоги», в рамках которого Игорь Бриль (фортепиано) выступит в творческом тандеме с Евгением Онищенко (контрабас) и Яковом Окунь (ударные).