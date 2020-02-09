Актёр утверждает, что надеется, что его предложение способно ускорить изобретение вакцины. Он также сказал, что выделяет деньги на то, чтобы в КНР закупались медицинские средства защиты.По информации на 9 февраля, в КНР от коронавируса скончались 881 человек.