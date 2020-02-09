09.02.2020, 07:48
Джеки Чан пообещал дать денег тому, кто создаст вакцину от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости» Китайский деятель кино Джеки Чан заявил, что даст миллион юаней тому, кто изобретёт лекарство от коронавируса. Об обещании китайского актёра пишет New Straits Times Online.
Актёр утверждает, что надеется, что его предложение способно ускорить изобретение вакцины. Он также сказал, что выделяет деньги на то, чтобы в КНР закупались медицинские средства защиты.
Китайский деятель кино заявил, что ему не хочется видеть безлюдными улицы, которые должны быть наполнены жизнью. По его словам, он не хочет наблюдать невеселых людей, которые на самом деле должны наслаждаться жизнью.
По информации на 9 февраля, в КНР от коронавируса скончались 881 человек.
Актёр утверждает, что надеется, что его предложение способно ускорить изобретение вакцины. Он также сказал, что выделяет деньги на то, чтобы в КНР закупались медицинские средства защиты.
Китайский деятель кино заявил, что ему не хочется видеть безлюдными улицы, которые должны быть наполнены жизнью. По его словам, он не хочет наблюдать невеселых людей, которые на самом деле должны наслаждаться жизнью.
По информации на 9 февраля, в КНР от коронавируса скончались 881 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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