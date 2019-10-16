ИА "Ореанда-Новости" Несмотря на повальное увлечение мировых и отечественных знаменитостей публиковать моменты своей жизни в популярных социальных сетях, некоторые представители шоу-бизнеса так и не торопятся осваивать новый тренд. Одной из таких долгое время была актриса Дженифер Энистон. Однако, сегодня стало известно, что звезда популярного в 1990-е годы телевизионного сериала «Друзья» впервые появилась в Инстаграме.

Пятидесятилетняя Дженифер Энистон зарегистрировалась на известном фотохостинге и успела выложить первую фотографию. На неё изображены все главные исполнители комедийного телесериала «Друзья». В кадре появились Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Примечательно, что все актёры уже перешагнули пятидесятилетний рубеж, однако, по-прежнему, не утратили своего былого очарования. Групповое селфи было сделано во время очередной дружеской встречи звёзд сериала. Несмотря на то, что в этом году исполнилось двадцать пять лет со времени выхода первой серии «Друзей» на экраны телезрителей. Актёры смогли по-настоящему подружиться и стать друзьями в реальной жизни. Свою первую фотографию актриса подписала: «Теперь мы ещё и Instagram-друзья! Привет, Instagram». Первая публикация Дженифер Энистон была отмечена более девяти миллионами положительных отметок, а за приблизительно сутки существования аккаунта Энистон в сети на её страницу подписалось около семи миллионов человек.

Ранее актриса заявляла, что не видит смысла появляться в социальных сетях и демонстрировать всем окружающим не только профессиональную, но и личную жизнь. Людей, активно использующим популярные социальные сети, она называла нарциссами, не способными адекватно воспринимать окружающую действительность и собственную внешность. В настоящее время пока неизвестно, что именно побудило Дженифер Энистон изменить своё решение, однако, поклонники актрисы рады её появлению в социальных сетях и надеются, что она и дальше будет публиковать свои посты.







