ИА «Ореанда-Новости». Картина «Джокер» может стать самым окупаемым фильмом в истории фильмов, снятых по комиксам.

Об этом сообщает издание Forbes, которое провело исследование.

Согласно результатам анализа всех собранных средств, «Джокер» заработал 953 миллиона долларов. Этот результат достигнут всего за 5 недель проката. Ожидается, что за нынешний уик-энд в копилку картины попадут ещё несколько миллионов.

Сумма заработанных средств в 15 раз больше, чем бюджет, затраченные на работу над фильмом. Благодаря такой прибыли, «Джокер» стал самым окупаемым фильмом, опередив ленту «Маска».

«Джокер» также закрыл тройку лидеров кинокартин, у которых огромные сборы, несмотря на маленький бюджет. Он следует за «Богемской рапсодией» и «Королём Львом».