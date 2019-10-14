ИА "Ореанда-Новости". В выходные недавно вышедший фильм «Джокер» возглавил российский прокат.

Фильм «Джокер» вышел в прокат в России 3 октября. Всю предыдущую неделю картина держала первенство по просмотрам в кинотеатрах.

Только за предыдущие выходные (с 10 по 13 октября) фильму удалось выручить 419,5 миллиона рублей.

На втором месте расположился мультфильм «Эверест», заработав 192,6 миллиона рублей.

«Джокер» уже утвердился среди населения, как один из лучших фильмов 2019 года. Он не раз был подвергнут критике, в том числе за то, что превозносит насилие и вызывает к нему сочувствие. Также, картина взяла «Золотого льва» на 76-том кинофестивале в Венеции.



В общем, за всё время проката, фильм собрал больше 123 миллионов долларов.