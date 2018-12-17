ИА «Ореанда-Новости». Сын легендарного французского шансонье Джулиан Дассен выступит в Светлановском зале Дома музыки 26 декабря. Певец исполнит знаменитые песни Джо Дассена, а также композиции Ива Монтана.

В начале своего творческого пути у молодого Джулиана Дассена был выбор: стать актером или музыкантом. Артист посвятил свою жизнь французскому шансону – так же, как в своё время это сделал его отец. В 2010-м году вместе с братом Джонатаном и режиссёром Кристофом Барратье он создал музыкальный спектакль «Жил-был… Джо Дассен», основанный на песнях великого музыканта. «Я сделаю все, чтобы его творчество продолжало жить и помогать людям сегодня», – сказал Джулиан в одном из своих интервью. «Et si tu n'existais pas», «À toi», «Aux Champs-Elysees», «Salut» и многие другие – все это композиции, которые знают, любят и поют во всем мире, даже не зная французского языка.

Ещё одна звезда французского шансона, песни которой есть в репертуаре Дассена-младшего – Ив Монтан. «Месье Монтан» – так называется совместная пластинка Джулиана и молодой французской певицы Флоранс Кост, записанная в 2012-м году к двадцатилетней годовщине смерти актера и музыканта. Это четырнадцать кавер-версий самых известных шлягеров легендарного шансонье. «Джо Дассен и Ив Монтан имеют много общего. Их творчество – это отражение эпохи», – утверждает Джулиан.

Джулиан Дассен впервые выступил в Доме музыки в феврале 2018 года. Очевидное сходство с отцом не только внешне, но и манерой исполнения произвело сильное впечатление на российскую публику. Декабрьский концерт артиста в Светлановском зале ММДМ – не просто новая встреча, а настоящий новогодний подарок для тех, кто является поклонником французской эстрады.

26 декабря 2018, Светлановский зал, 19:00

Абонемент «Звездные династии»

Джулиан Дассен, вокал (Франция) и его группа