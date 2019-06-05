05.06.2019, 19:58
Джулия Робертс рассказала, как должен был закончиться фильм «Красотка»
ИА «Ореанда-Новости». Актриса Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка», пишет «MK.RU».
По оригинальному сценарию фильм назывался «3000». В оригинале герой Ричарда Гира должен был не с цветами забираться к ней по пожарной лестнице, а выкинуть Вивиан из такси, кинуть ей три тысячи долларов и оставить на улице.
Фильм вышел в 1990 году. За роль в этой картине Джулия Робертс была номинирована на «Оскар».
По оригинальному сценарию фильм назывался «3000». В оригинале герой Ричарда Гира должен был не с цветами забираться к ней по пожарной лестнице, а выкинуть Вивиан из такси, кинуть ей три тысячи долларов и оставить на улице.
Фильм вышел в 1990 году. За роль в этой картине Джулия Робертс была номинирована на «Оскар».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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