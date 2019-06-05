По оригинальному сценарию фильм назывался «3000». В оригинале герой Ричарда Гира должен был не с цветами забираться к ней по пожарной лестнице, а выкинуть Вивиан из такси, кинуть ей три тысячи долларов и оставить на улице.Фильм вышел в 1990 году. За роль в этой картине Джулия Робертс была номинирована на «Оскар».