ИА «Ореанда-Новости». Для картины режиссёра Фёдора Бондарчука «Вторжение» было подготовлено около 70 вариантов сценария, пишут «Известия».



Сообщается также, что финальную часть фильма переписывали примерно десять раз. Съёмки фильма проходили в Москве, Будапеште, Калининграде и на Камчатке.



Известно также, что в подготовке фильма помогало и российское Минобороны. Ведомство предоставило самые новые виды техники, а беспилотный автомобиль, который появился в фильме, в ближайшее время будет внедрен на крупных производствах.