ИА «Ореанда-Новости»Актёр Дмитрий Певцов исполнит роль Иосифа Сталина в новом историческом спектакле Ленкома, пишет «Российская газета».

Постановщиком пьесы является Марк Захаров. Отмечается, что спектакль будет рассказывать о политическим деятеле, однако в нём будут «элементы фантазии».

Сам Певцов заявил, что Сталин является одним из величайших людей в российской истории.

Кроме Певцова, в постановке примут участие Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Антон Шагин и другие.