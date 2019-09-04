ИА «Ореанда-Новости». Актёр Дмитрий Певцов исполнит роль Иосифа Сталина в новом историческом спектакле Ленкома, пишет «Российская газета».



Постановщиком пьесы является Марк Захаров. Отмечается, что спектакль будет рассказывать о политическим деятеле, однако в нём будут «элементы фантазии».



Сам Певцов заявил, что Сталин является одним из величайших людей в российской истории.



Кроме Певцова, в постановке примут участие Александр Збруев, Владимир Юматов, Александра Захарова, Антон Шагин и другие.