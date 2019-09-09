7 сентября в городе Москве начались Дни культуры Казахстана.

В субботу, 7 сентября, состоялось официальное открытие павильона под названием «Казахстан», расположенного на территории ВДНХ. Павильон открыли после завершения масштабных реставрационных работ. Здание было построено ещё в 1937 году и нуждалось в модернизации. Теперь купол павильона украшен девятиметровым шпилем с пятиконечной звездой, являющийся одним из символов ВДНХ. Около обновлённого павильона был размещён восточный базар, который характеризовался национальным колоритом и разнообразием товаров. В целом, здесь были представлена продукция сельскохозяйственной и ремесленной отрасли из тринадцати районов соседней республики. Работы выставки-ярмарки сопровождалась выступлениями артистов с вокальными и танцевальными номерами. Субботним вечером на сцену около главного символа ВДНХ – фонтана «Дружбы народов» - состоялся гала-концерт с участием казахстанских артистов искусства музыки и хореографии. На концерте присутствовали министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Райымкулова и заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов.

Следующий день был посвящён искусству кинематографа. В Большом кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи состоялся показ современных фильмов популярных режиссёров из Казахстана. Зрители посмотрели две картины: «Казахское ханство. Золотой трон» Рустема Абдрашева и «Амре» Джеффа Веспы. Сегодня показы кинофильмов продолжатся в кинотеатре «Иллюзион».

Стоит отметить, что Дни культуры Казахстана в Москве продлятся до 11 сентября