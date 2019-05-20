20.05.2019, 22:47
Дни славянской письменности и культуры проходят в Башкортостане
ИА "Ореанда-Новости" На территории Республики Башкортостан организован ряд мероприятий, посвящённый празднованию Дню славянской письменности и культуры. С 18 по 25 мая республика отметит праздник проведением тематических событий.
В течение недели во многих учреждениях культуры и искусства Башкирии состоятся выставки предметов народно-художественных промыслов, тематические и концертные вечера.
В столице Башкирии Уфе в среду 22 мая будет организован праздничный концерт. Он состоится в центре города - в Городском культурно-досуговом центре (ДК Химиков). Сад культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова примет всех желающих в рамках проведения праздничной программы. Наиболее ожидаемым культурным событием для жителей Уфы является проведение 24 мая праздничного концерта в парке имени И. Якутова. В этот день на открытом воздухе артисты Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан исполнят музыкальные номера славянского народного творчества. На сцене парка выступят также детские коллективы и участники народных хоров.
Мероприятия состоятся не только в столице Башкирии. 25 мая в Краснокамском районе республики, в селе Николо-Берёзовка, всех гостей ждут на республиканском фольклорном празднике «Никола Вешний». Этот праздник уже стал традиционным для гостей - его проводят с 1994 года. Участие в нём примут творческие коллективы и звонари из близлежащих регионов - Татарстана, Удмуртии, Пермского края. В этот же день в селе Красный Яр Уфимского района республики состоится республиканский фольклорный праздник старинной русской песни.
День славянской письменности и культуры отмечается каждый год 24 мая во всех славянских странах. Праздник впервые был отмечен в середине XIX века: был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.
В течение недели во многих учреждениях культуры и искусства Башкирии состоятся выставки предметов народно-художественных промыслов, тематические и концертные вечера.
В столице Башкирии Уфе в среду 22 мая будет организован праздничный концерт. Он состоится в центре города - в Городском культурно-досуговом центре (ДК Химиков). Сад культуры и отдыха имени С.Т. Аксакова примет всех желающих в рамках проведения праздничной программы. Наиболее ожидаемым культурным событием для жителей Уфы является проведение 24 мая праздничного концерта в парке имени И. Якутова. В этот день на открытом воздухе артисты Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан исполнят музыкальные номера славянского народного творчества. На сцене парка выступят также детские коллективы и участники народных хоров.
Мероприятия состоятся не только в столице Башкирии. 25 мая в Краснокамском районе республики, в селе Николо-Берёзовка, всех гостей ждут на республиканском фольклорном празднике «Никола Вешний». Этот праздник уже стал традиционным для гостей - его проводят с 1994 года. Участие в нём примут творческие коллективы и звонари из близлежащих регионов - Татарстана, Удмуртии, Пермского края. В этот же день в селе Красный Яр Уфимского района республики состоится республиканский фольклорный праздник старинной русской песни.
День славянской письменности и культуры отмечается каждый год 24 мая во всех славянских странах. Праздник впервые был отмечен в середине XIX века: был возрожден в 1986 году, а в 1991 году он получил статус государственного.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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