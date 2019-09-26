ИА «Ореанда-Новости». Актёр Федор Добронравов рассказал о съёмках седьмого сезона сериала «Сваты», пишут «Известия».



Он рассказал, что уже готова половина сезона. Съёмки сериала перенесли в Белоруссию, так как на Украине снимать стало нельзя.



Добронравов отметил, что совсем не устал от роли Ивана Будько. Он также добавил, что от сериала остаются только добрый эмоции: там нет никакой политики или крови, поэтому он так и полюбился публике, считает актёр.