26.09.2019, 17:32
Добронравов анонсировал седьмой сезон «Сватов»
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Федор Добронравов рассказал о съёмках седьмого сезона сериала «Сваты», пишут «Известия».
Он рассказал, что уже готова половина сезона. Съёмки сериала перенесли в Белоруссию, так как на Украине снимать стало нельзя.
Добронравов отметил, что совсем не устал от роли Ивана Будько. Он также добавил, что от сериала остаются только добрый эмоции: там нет никакой политики или крови, поэтому он так и полюбился публике, считает актёр.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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