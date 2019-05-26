ИА «Ореанда-Новости»   Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона шоу  «Голос. Дети»  впервые высказалась о финале проекта.

На своей страничке в  Instagram юная певица поблагодарила своих друзей, подписчиков, наставников и организаторов конкурса  за поддержку. Абрамова также написала, что проект исполнил её мечту выйти на сцену. Кроме того, она также поздравила всех финалистов шоу с победой.

24 мая во время спецвыпуска «Голос.Дети»  генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов проекта, в том числе и дочь Алсу,  победителями.