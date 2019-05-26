26.05.2019, 17:44
Дочь Алсу впервые высказалась о финале "Голос. Дети"
ИА «Ореанда-Новости» Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона шоу «Голос. Дети» впервые высказалась о финале проекта.
На своей страничке в Instagram юная певица поблагодарила своих друзей, подписчиков, наставников и организаторов конкурса за поддержку. Абрамова также написала, что проект исполнил её мечту выйти на сцену. Кроме того, она также поздравила всех финалистов шоу с победой.
24 мая во время спецвыпуска «Голос.Дети» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов проекта, в том числе и дочь Алсу, победителями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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