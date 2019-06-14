Пара выбрала скромный по голливудским меркам формат праздничного торжества - на церемонию были приглашены только родственники и близкие друзья молодожёнов.29-летняя американская писательница Кэтрин Шварценеггер выбрала традиционное свадебное платье со шлейфом белого цвета. Облегая по фигуре, платье расширяется к низу и заканчивается кружевным длинным шлейфом. Невеста дополнила наряд белой фатой и свадебным букетом из роз кремового цвета. Однако, позже Кэтрин Шварценеггер предстала перед гостями в ещё одном наряде. Вечером, на этот раз это было платье бежевого оттенка, со спущенными по плечам шлейками. Конец длинного шлейфа платья был прикреплён к руке невесты. Оба платья принадлежат к модному итальянскому дому Armani. Жених Кэтрин 39-летний американский актёр кино и телевидения Крис Прэтт был на протяжении всей свадебной церемонии в классическом чёрном смокинге.Для дочери Арнольда Шварценеггера день свадьбы стал лучшим днём в её жизни, утверждает сама Кэтрин. В комментариях представителям средств массовой информации Кэтрин поблагодарила своих близких и друзей за их присутствие на свадьбе и выразила отдельные слова благодарности в адрес дизайнера Джорджио Армани за создание нарядов для её свадебного торжества.