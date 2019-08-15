15.08.2019, 10:21
Дочь Брюса Ли разозлил новый фильм Тарантино
ИА «Ореанда-Новости». Шеннон Ли, дочь актёра Брюса Ли, вновь раскритиковала режиссёра Квентина Тарантино за его фильм «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает Variety. Ранее артистка заявляла, что изображение её отца в новой картине является оскорбительным. Теперь же она потребовала извинений от кинематографиста.
«Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог извиниться, или просто сказать: «На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего кино. Но его изображение не должно восприниматься так, будто он был таким на самом деле», — заявила Шеннон Ли.
В одной из сцен «Однажды в… Голливуде» Брюс Ли хвастается своими умениями в области боевых искусств, убеждает съемочную команду, что с легкостью одержит победу над Мухаммедом Али, и вступает в перепалку с каскадером Клиффом Бутом. В результате у них завязывается драка, в ходе которой Ли избивают и кидают в машину, выставляя его посмешищем перед коллегами.
Ранее Тарантино ответил на критику по поводу того, как он изобразил Брюса Ли в новой ленте. Режиссёр сказал, что тот был «высокомерным парнем», а также подчеркнул, что актёр действительно произносил слова про Мухаммеда Али. «Мало того, что он это говорил, но и его жена Линда Ли написала об этом в своей первой биографии, которую я читал», — добавил кинематографист. При этом отмечается, что цитата, которую Тарантино приписывает супруге актёра, на самом деле принадлежит критику, чьи слова приводятся в книге.
Напомним, ранее в новом фильме «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп — часы на руке Брэда Питта Citizen 8118 Bullhead. Эта модель появилась только в начале 1970-х, а картина повествует о событиях, произошедших в 1969 году.
«Он мог бы просто заткнуться. Это было бы очень хорошо. Или он мог извиниться, или просто сказать: «На самом деле я не знаю, каким был Брюс Ли. Я просто написал это для своего кино. Но его изображение не должно восприниматься так, будто он был таким на самом деле», — заявила Шеннон Ли.
В одной из сцен «Однажды в… Голливуде» Брюс Ли хвастается своими умениями в области боевых искусств, убеждает съемочную команду, что с легкостью одержит победу над Мухаммедом Али, и вступает в перепалку с каскадером Клиффом Бутом. В результате у них завязывается драка, в ходе которой Ли избивают и кидают в машину, выставляя его посмешищем перед коллегами.
Ранее Тарантино ответил на критику по поводу того, как он изобразил Брюса Ли в новой ленте. Режиссёр сказал, что тот был «высокомерным парнем», а также подчеркнул, что актёр действительно произносил слова про Мухаммеда Али. «Мало того, что он это говорил, но и его жена Линда Ли написала об этом в своей первой биографии, которую я читал», — добавил кинематографист. При этом отмечается, что цитата, которую Тарантино приписывает супруге актёра, на самом деле принадлежит критику, чьи слова приводятся в книге.
Напомним, ранее в новом фильме «Однажды в… Голливуде» нашли киноляп — часы на руке Брэда Питта Citizen 8118 Bullhead. Эта модель появилась только в начале 1970-х, а картина повествует о событиях, произошедших в 1969 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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