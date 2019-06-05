05.06.2019, 23:48
Дочь Джоли Шайло начала гормональное лечение, чтоб быть похожей на мальчика
ИА "Ореанда-Новости" 13-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт принимает гормоны для того, чтобы максимально быть похожей на представителя противоположного пола. Девочка является первым ребёнком звёздной пары Анджелины Джоли и Бреда Питта.
Общественность и ранее замечала, что Шайло с трёх лет коротко стрижётся и носит исключительно мальчишескую одежду. Совместные выходы с родителями только подтверждали это правило. В девять лет Шайло решила переименовать себя в Джона. По информации, опубликованной в аргентинской газете La Nation, стало известно, что якобы уже год девочка проходит лечение гормонами, чтобы приблизить себя к выбранному ей полу. Издание сообщает, что родители Шайло поддержали её в этом решении. Анджелина Джоли неоднократно высказывалась по этому поводу, заявляя, что на решение дочери ни она, ни её отец, Бред Питт, повлиять не может. По словам актрисы, они не вмешиваются в дела Шайло, тем самым, предоставив ей право самой выбирать кем она хочет быть - девочкой или мальчиком. Газета не утверждает, что 13-летняя Шайло принимает гормоны, возможно, что дочь пары Джоли - Питт выглядит более мужеподобно благодаря мастерски подобранному гардеробу.
27 мая Шайло Нувель Джоли - Питт исполнилось 13 лет. Именинница отметила собственный день рождения вместе с мамой и теперь планирует повторить празднество с отцом. Кроме Шайло Анджелина Джоли и Бред Питт воспитывают ещё пять детей: трёх приёмных и собственных близнецов. Развод Джоли с Питтом не стал помехой для дальнейших встреч отца с детьми. Питт постоянно встречается со своими детьми и даже планирует отпуск, чтобы видеться с ними чаще. Напомним, что недавно прозвучало совместное заявление Джоли и Питта о том, что они помирились и начали выстраивать отношения друг с другом ради общих детей.
Общественность и ранее замечала, что Шайло с трёх лет коротко стрижётся и носит исключительно мальчишескую одежду. Совместные выходы с родителями только подтверждали это правило. В девять лет Шайло решила переименовать себя в Джона. По информации, опубликованной в аргентинской газете La Nation, стало известно, что якобы уже год девочка проходит лечение гормонами, чтобы приблизить себя к выбранному ей полу. Издание сообщает, что родители Шайло поддержали её в этом решении. Анджелина Джоли неоднократно высказывалась по этому поводу, заявляя, что на решение дочери ни она, ни её отец, Бред Питт, повлиять не может. По словам актрисы, они не вмешиваются в дела Шайло, тем самым, предоставив ей право самой выбирать кем она хочет быть - девочкой или мальчиком. Газета не утверждает, что 13-летняя Шайло принимает гормоны, возможно, что дочь пары Джоли - Питт выглядит более мужеподобно благодаря мастерски подобранному гардеробу.
27 мая Шайло Нувель Джоли - Питт исполнилось 13 лет. Именинница отметила собственный день рождения вместе с мамой и теперь планирует повторить празднество с отцом. Кроме Шайло Анджелина Джоли и Бред Питт воспитывают ещё пять детей: трёх приёмных и собственных близнецов. Развод Джоли с Питтом не стал помехой для дальнейших встреч отца с детьми. Питт постоянно встречается со своими детьми и даже планирует отпуск, чтобы видеться с ними чаще. Напомним, что недавно прозвучало совместное заявление Джоли и Питта о том, что они помирились и начали выстраивать отношения друг с другом ради общих детей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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